İstanbul'da korkunç infaz! Kırmızı ışıkta bekleyen lüks aracın sürücüsüne kurşun yağdırdılar - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da korkunç infaz! Kırmızı ışıkta bekleyen lüks aracın sürücüsüne kurşun yağdırdılar

13.11.2022 08:42

İstanbul Kağıthane'de kırmızı ışıkta bekleyen lüks otomobile motosikletle yaklaşan maskeli iki kişi kurşun yağdırdı. İki kişinin olduğu otomobilde sürücü Bayram D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan saldırganları arıyor.

Saat 23.45 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde 34 DFJ 149 plakalı araçla seyir halinde olan Bayram D. kırmızı ışıkta durdu. Kırmızı ışıkta duran otomobile motosikletle yanaşan kar maskeli iki kişi kurşun yağdırdı.

İstanbul'un göbeğinde korkunç saldırı! Kırmızı ışıkta bekleyen lüks aracın sürücüsünü infaz ettiler

OTOMOBİLİYLE KARŞI ŞERİDE GEÇTİ AMA KURTULAMADI

Kurşunların hedefi olan sürücü Bayram D. yaralı olarak kaçmaya çalıştı. Otomobille karşı şeride geçen Bayram D. refüje çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un göbeğinde korkunç saldırı! Kırmızı ışıkta bekleyen lüks aracın sürücüsünü infaz ettiler

YANINDAKİ ŞAHIS YARA ALMADAN KURTULDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bayram D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobilde olan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

İstanbul'un göbeğinde korkunç saldırı! Kırmızı ışıkta bekleyen lüks aracın sürücüsünü infaz ettiler

POLİS KATİLLERİN PEŞİNDE

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri çevrede ve otomobilde incelemelerde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayram D. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden geldikleri motosikletle kaçan maskeli iki kişiyi polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'un göbeğinde korkunç saldırı! Kırmızı ışıkta bekleyen lüks aracın sürücüsünü infaz ettiler
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kağıthane'de trafik ışıklarında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Kağıthane'de trafik ışıklarında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Kağıthane bir yılda üç meydan kazandı Kağıthane bir yılda üç meydan kazandı

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da korkunç infaz! Kırmızı ışıkta bekleyen lüks aracın sürücüsüne kurşun yağdırdılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs açıklaması Yunanistan'da panik yarattı! Bu kez ABD yerine o ülkeye dert yandılar
09:49 Apar topar Diyarbakır'a götürülmüştü! Demirtaş'ın yolculuğu ailesi ve avukatlarından bile gizlenmiş
09:45 Güzel oyuncu Pınar Deniz'in duşta verdiği poz sosyal medyada olay oldu
09:06 Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in eşinden Galatasaray hezimeti sonrası olay paylaşım: Sizi o sahaya gömeriz
09:05 Siyaset kulislerini sarsan iddia! Kılıçdaroğlu adaylık için o isme teklif götürdü
08:11 Türkiye'ye ilk ciddi kar yağışı için tarih belli oldu! Sıcaklık farkı 20 dereceyi bulacak
02:33 İstanbul'da korkunç infaz! Kırmızı ışıkta bekleyen lüks aracın sürücüsüne kurşun yağdırdılar
00:17 800 Kovid-19 hastasını taşıyan dev gemi, Avustralya'nın Sidney kentindeki bir limana demir attı
00:05 Rıdvan Dilmen'den 7-0'lık Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası bomba sözler: Döverdik herhalde onu
23:58 İmamoğlu'na yargılandığı davayla ilgili Bakan Soylu'dan videolu paylaşım: Bunun adı hukuk cambazlığıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2022 10:24:38. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç infaz! Kırmızı ışıkta bekleyen lüks aracın sürücüsüne kurşun yağdırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement