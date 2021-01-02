Kağıthane'de kısıtlamada sokakta silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kağıthane'de kısıtlamada sokakta silahlı kavga: 1 yaralı

02.01.2021 20:03
Kağıthane'de kısıtlamada sokakta silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Kağıthane'de, aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kağıthane'de, aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Aydoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup husumetli oldukları ileri sürülen Mesut Y. ile sokakta karşılaştı. Grup ile Mesut Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından gruptan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yanındaki silahla Mesut Y.'ye ateş ederek, onu ayağından yaraladı. Silahlı kavgada Mesut Y. kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise bir araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı ambulansa alarak ilk müdahalenin ardından Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ise olay yerine delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(Medeni Topaloğlu - Halil Enes Sucu/İHA)

Kağıthane'de kısıtlamada sokakta silahlı kavga: 1 yaralı

Kağıthane, Aydoğan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de kısıtlamada sokakta silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Numan Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın, evde ölü bulundu Ankaragücü maçı sonrası rahatsızlanan Yeni Malatyasporlu Ndayishimiye, bir anda yere yığıldı Rakibine sert giren yıldız futbolcu, kırmızı kart gördü! G.Saray 10 kişi kaldı Çin aşısı için gönüllü olan doktorda, tek doz uygulamanın ardından yeterli düzeyde antikor oluştu 2 gündür kayıp gencin cansız bedeni, kız arkadaşıyla birlikte çukura gömülü halde bulundu Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı Keşan Belediye Başkanı: Su seviyesi felaket boyuta geldi, kara göründü
Fenerbahçe'de Ozan ve Luiz Gustavo'nun korona testleri negatife döndü Fenerbahçe'de Ozan ve Luiz Gustavo'nun korona testleri negatife döndü         
20:09
Rangers, evinde Celtic'i 1-0 mağlup etti Rangers, evinde Celtic'i 1-0 mağlup etti         
19:56
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Tedbirler işe yarıyor! Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bugün koronavirüs vakası görülmedi Tedbirler işe yarıyor! Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bugün koronavirüs vakası görülmedi         
17:47
Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı         
16:59
Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı         
16:15
Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti         
15:29
Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi         
14:11
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 20:23:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de kısıtlamada sokakta silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei