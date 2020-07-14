Kağıthane'de kıskandığı sevgilisini bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı - Son Dakika

Kağıthane'de kıskandığı sevgilisini bıçakla öldüren şahıs yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs adliyeye sevk edildi.



Olay, 13 Temmuz günü saat 03.00 Kağıthane Hürriyet Mahallesi Manolya Sokakta meydana geldi. İddialara göre Moğolistan uyruklu Enkhmunkh Erdene Batsukh,(40) isimli kadın ile evine gelen Moğolistan uyruklu erkek arkadaşı T.G. (52) ile aralarında kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktı. T.G. kadını bıçaklayarak kaçtı. Kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından Kağıthane 'de yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL