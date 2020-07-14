Kağıthane'de kıskandığı sevgilisini bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı - Son Dakika

Kağıthane'de kıskandığı sevgilisini bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı

Kağıthane'de kıskandığı sevgilisini bıçakla öldüren şahıs yakalandı.

Kağıthane'de kıskandığı sevgilisini bıçakla öldüren şahıs yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs adliyeye sevk edildi.


Olay, 13 Temmuz günü saat 03.00 Kağıthane Hürriyet Mahallesi Manolya Sokakta meydana geldi. İddialara göre Moğolistan uyruklu Enkhmunkh Erdene Batsukh,(40) isimli kadın ile evine gelen Moğolistan uyruklu erkek arkadaşı T.G. (52) ile aralarında kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktı. T.G. kadını bıçaklayarak kaçtı. Kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından Kağıthane 'de yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Hürriyet Mahallesi, Moğolistan, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de kıskandığı sevgilisini bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı 20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:24 Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:10 Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü 16:56 4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 16:07 Sevgilisini darp ettiği söylenen şarkıcı Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oluyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Sel suları Van Gölü'nün rengini kızıla çevirdi
19:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Akrabasını dava sonrası tüfekle vurarak öldürdü
19:10
4 aracın karıştığı kazada, facianın kapısından dönüldü
16:56
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 21:38:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de kıskandığı sevgilisini bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]