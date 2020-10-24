Kağıthane'de, koah hastası uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika

Kağıthane'de, koah hastası uyuşturucu satıcısı yakalandı

24.10.2020 12:58
Kağıthane'de, koah hastası uyuşturucu satıcısı yakalandı, System.String[]

KAĞITHANE'de, oksijen tüpüne bağlı olarak yaşayan bir kişinin yaşadığı metruk binaya yapılan baskında uyuşturucu madde bulundu.

KAĞITHANE'de, oksijen tüpüne bağlı olarak yaşayan bir kişinin yaşadığı metruk binaya yapılan baskında uyuşturucu madde bulundu. KOAH hastası olduğu öğrenilen Ahmet Bora'nın, uyuşturucu madde satışı nedeniyle bir süredir arandığı tespit edildi.

Yeşilce Mahallesi Andelip Sokak'ta metruk bir binada uyuşturucu madde satıldığı ihbarını değerlendiren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, geçtiğimiz perşembe günü baskın gerçekleştirdi. Binada arama yapan polis, Ahmet Bora adlı kişinin, bir odada oksijen tüpüne bağlı olarak yaşadığını tespit etti. Odada yapılan incelemede, KOAH hastası olduğu öğrenilen Bora'nın yatağının yanında bulunan masa üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Polis, poşet ve gazete kağıtlarına sarılı 70.57 gram skunk, 15.63 gram toz kubar ile 760 lira ve cep telefonuna el koyarken, Ahmet Bora'yı gözaltına aldı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesince alınan karar gereğince uyuşturucu madde satışı suçundan arandığı tespit edilen Ahmet Bora, yapılan sorguda, uyuşturucuyu Aykutcan Gümüş ve  Mehmet Alpata adlı kişilerden aldığını söyledi. Bora'nın, uyuşturucu satıcılarının gün içinde yanına geleceğini belirtmesi üzerine çevrede tertibat alan polis, bir süre sonra metruk binaya gelen Gümüş ile Alpata'yı da gözaltına aldı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 64.64 gram toz kubar ile bir miktar para ve cep telefonları ele geçirildi.

Polis, Aykutcan Gümüş ile Mehmet Alpata'nın uyuşturucu maddeleri Eyüp Güzeltepe Mahallesi'ndeki bir adresten temin ettiklerini söylemesinin ardından nöbetçi savcılığın talimatıyla Serap Özdemir adlı kadının yaşadığı adrese baskın yaptı. Burada yapılan aramalarda ise 214.33 gram metamfetamin ile 29.85 gram uyuşturucu madde,3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve muşta ele geçirildi.

Baskınların ardından Aykutcan Gümüş, Mehmet Alpata ve Serap Özdemir sorgulanmak üzere Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliğine götürülürken, Ahmet Bora ise tedavi amacıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırıldı.


- İstanbul
Kağıthane'de, koah hastası uyuşturucu satıcısı yakalandı
Kağıthane'de, koah hastası uyuşturucu satıcısı yakalandı
Kağıthane'de, koah hastası uyuşturucu satıcısı yakalandı
Kağıthane'de, koah hastası uyuşturucu satıcısı yakalandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de, koah hastası uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika

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