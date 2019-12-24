KAĞITHANE'DE KOCA DEHŞETİ (1) - Son Dakika

KAĞITHANE'DE KOCA DEHŞETİ (1)
6 saat önce
Kağıthane'de barışmak için eşinin iş yerine gelen koca dehşet saçtı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:55 Kaynak: DHA
Kağıthane'de barışmak için eşinin iş yerine gelen koca dehşet saçtı. Eşini üç el ateş ederek yaralayan koca hızla olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis yaya olarak kaçan kocayı arıyor.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
- İstanbul
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