KAĞITHANE'DE KOCA DEHŞETİ (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE KOCA DEHŞETİ (1) - Son Dakika

KAĞITHANE'DE KOCA DEHŞETİ (1)

6 saat önce

Kağıthane'de barışmak için eşinin iş yerine gelen koca dehşet saçtı.

KAĞITHANE'DE KOCA DEHŞETİ (1), System.String[]

Kağıthane'de barışmak için eşinin iş yerine gelen koca dehşet saçtı. Eşini üç el ateş ederek yaralayan koca hızla olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis yaya olarak kaçan kocayı arıyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri


- İstanbul
Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:55 Kaynak: DHA
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