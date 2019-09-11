Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de komşu kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı
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Kağıthane'de komşu kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

47 dakika önce

KAĞITHANE'de, komşu iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı.

Kağıthane'de komşu kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı, System.String[]
KAĞITHANE'de, komşu iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Polis ekiplerinin güçlükle yatıştırdığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Harmantepe Mahallesi, Demir Sokak'ta saat 23.30 sıralarında yaşandı. Komşu iki aile arasında başlayan sözlü tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Taş, sopa ve silah kullanılan kavgada sokak savaş alanına döndü Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin silahla kulağından yaralandığı, silahın ise kurusıkı olarak tabir edilen silahlardan olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kavgaya karışan aileleri yatıştırılarak kavgayı sonlandırdı. Yaralı 2 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken, silahla yaralanan 1 kişi ise hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


- İstanbul
kavga, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:56 Kaynak: DHA
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