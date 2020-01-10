Kağıthane'de komşular arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de komşular arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. - Son Dakika

Kağıthane'de komşular arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü.

7 saat önce

Kağıthane'de komşular arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü.

Kağıthane'de komşular arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü., System.String[]

Kağıthane'de komşular arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Olayda başına silah kabzasıyla vurulan bir kadın yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken bir şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kağıthane, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:09 Kaynak: İHA
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