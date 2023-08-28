Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Korkulukları Kırıp Bina Boşluğuna Uçtu - Son Dakika

Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Korkulukları Kırıp Bina Boşluğuna Uçtu

Kağıthane\'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Korkulukları Kırıp Bina Boşluğuna Uçtu
Son Güncelleme: 28.08.2023 11:53

Kağıthane'de yokuş aşağıya indiği esnada gaz pedalı takılı kalan kamyonet, kontrolden çıkarak korkulukları kırıp bina boşluğuna uçtu. Bir iş yerine çarpan kamyonet, bir motosiklete de zarar verdi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.

Kağıthane'de yokuş aşağıya indiği esnada gaz pedalı takılı kalan kamyonet, kontrolden çıkarak korkulukları kırıp bina boşluğuna uçtu. Bir iş yerine çarpan kamyonet, bir motosiklete de zarar verdi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.

GAZ PEDALI TAKILINCA HIZLANMAYA BAŞLADI

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kamyonetle seyreden Sezai Demirci (68) yokuş aşağıya inmeye başladı. O esnada şoförün iddiasına göre gaz pedalı takılı kalınca kamyonet hızlanmaya başladı. Kontrolden çıkan kamyonet, korkulukları kırdıktan sonra bir binanın boşluğuna uçarak havaya doğru kalktı.

Kontrolden çıkan kamyonet bina boşluğuna uçtu, ortalık savaş alanına döndü

SÜRÜCÜ YARALI KURTULDU

Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, kamyonetin iş yerine çarpması sonucu dükkanın camları tuzla buz oldu. Bir motosiklet de hasar alırken, sesleri duyan iş yeri çalışanları neye uğradıklarını şaşırdı. Şoförün vatandaşların yardımıyla araçtan çıktığı öğrenilirken, kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

Kontrolden çıkan kamyonet bina boşluğuna uçtu, ortalık savaş alanına döndü

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Demirci'nin sağlık kontrollerini yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. İtfaiye ekipleri ise çevrede önlem alırken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. Ardından olay yerine vinç sevk edildi. Gelen vinç, kamyoneti bulunduğu yerden çıkarttı. Vatandaşların panik yaşadığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan kamyonet bina boşluğuna uçtu, ortalık savaş alanına döndü
Kontrolden çıkan kamyonet bina boşluğuna uçtu, ortalık savaş alanına döndü
Kaynak: İHA

Kağıthane, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Korkulukları Kırıp Bina Boşluğuna Uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Kamyonet Korkulukları Kırıp Bina Boşluğuna Uçtu - Son Dakika
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