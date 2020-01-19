Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı - Son Dakika
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Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı

33 dakika önce

Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı.

Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı, System.String[]

Kağıthane'de kontrolden çıkan kamyonet parkın duvarında asılı kaldı.

Alınan bilgiye göre, Üzeyir T. idaresindeki 34 ACE 704 plakalı kamyonet, Nurtepe Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki parkın istinat duvarında asılı kalan araçtan Üzeyir T. ve yanındaki oğlu kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Araçtaki iki kişi kazadan yara almadan kurtulurken, sürücünün haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kamyonet daha sonra çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kağıthane, Nurtepe, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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