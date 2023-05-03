Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobil Yaşlı Kadına ve Minibüse Çarptı - Son Dakika
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Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobil Yaşlı Kadına ve Minibüse Çarptı

03.05.2023 09:34
Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobil Yaşlı Kadına ve Minibüse Çarptı

Kağıthanede sokak arasında süratli şekilde seyreden sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin önce yaşlı bir kadına ardından minibüse çarptığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Can pazarının da yaşandığı olayda vatandaşların minibüsü tutmak için seferber olduğu görüldü.

Kağıthane'de sokak arasında süratli şekilde seyreden sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin önce yaşlı bir kadına ardından minibüse çarptığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Can pazarının da yaşandığı olayda, vatandaşların minibüsü tutmak için seferber olduğu görüldü.

Kağıthane Gürsel Mahallesi üzerinde önceki gün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, otomobiliyle ara sokaktan çıkan sürücü Okan Danyıldız'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkmıştı. Hızlanan otomobil önce kaldırımdaki kadına ardından da park halindeki kapalı kasa minibüse çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç arasında kalan 67 yaşındaki Müşerref Çaylak minibüsün altında kalmıştı.

Dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, ağır yaralanan Çaylak'ı vatandaşların yardımı ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracın altından çıkartılmıştı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Otomobil sürücüsü ise tedbir maksatlı hastaneye götürülmüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Feci kazada can pazarı yaşandı

Görüntülerde, sokak arasında park halinde olan otomobilin sürücüsü aracına biniyor. Araç ardından hızlanarak caddeye çıkıyor. Otomobil o esnada önce yol kenarında kardeşiyle bekleyen kadına ardından da minibüse çarpıyor. Savrulan kadın, devrilen minibüsüne altına giriyor. Sesleri duyan vatandaşlar ise koşarak olay yerine geliyor. Cep telefonu görüntülerinde ise çok sayıda vatandaş devrilen minibüsü kaymaması için tutuyor. Vatandaşlar minibüsü tutarken, ekipler ise yaralı kadını altından çıkartıyor. Vatandaşların panik yaşadığı görülüyor.

"Araç hızlı geliyordu o sırada ben yavaş diye bağırdım"

Olayla ilgili konuşan minibüsün sahibi Alp A., "Biz burada duruyorduk çarptıkları araç bizimdi. Karşıda kızımla arabanın üstünde oyun oynuyordum. Üç tane teyze vardı onlar da bizim mahallenin insanları, karşı taraftan araç hızlı geliyordu o sırada ben yavaş diye bağırdım. Herhalde direksiyon hakimiyetini kaybetti o esnada ben kendimi buraya attım. İki tane teyze kaçarken biri kaçamadı iki arabanın arasına sıkıştı araçların altında kaldı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. Ambulans ekiplerinin söylediğine göre teyzenin durumu ağırmış ayakları kırılmış. Şu an hastanede tedavi altında. İlk müdahaleyi biz yaptık altına yastık koyduk. Daha sonra ambulans geldi onlar çıkardı. Sürücünün durumu da ağır. Alkol falan yok ama oda burada esnafmış diye duyduk. Fren tutmuyormuş dediler mekanik bir arızadan dolayı olabilir diye düşünüyoruz. Resmi tatile denk geldi hafta içine denk gelseydi daha kalabalık olurdu. Tekstil firmaları var. Köşe başında kaldığı için orada sigara içenler oluyor. Buna da şükür hafta içi olsaydı daha fazla yaralı olabilirdi. Faciadan dönüldü" dedi.

Sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Öte yandan polis ekipleri fe kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından minibüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak emniyet otoparkına götürüldü. Tedavisinin ardından emniyete götürülen sürücü Okan Danyıldız'ın ise ifadesinin alınması ve "taksirle yaralama" suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Kağıthane, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de Kontrolden Çıkan Otomobil Yaşlı Kadına ve Minibüse Çarptı - Son Dakika


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