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Son dakika: KAĞITHANE'DE KÖPEĞE İSTİSMAR DAVASI; SANIĞIN TESPİTİ İÇİN RAPOR İSTENDİ - Son Dakika

Son dakika: KAĞITHANE'DE KÖPEĞE İSTİSMAR DAVASI; SANIĞIN TESPİTİ İÇİN RAPOR İSTENDİ

18.01.2022 16:06

Son dakika haberler... KAĞITHANE'de 2014 yılında "Nilayım" adlı köpeğe istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden sanık Hamdi Y., Yargıtay'ın bozma kararının ardından tekrar hakim karşısına çıktı.

KAĞITHANE'de 2014 yılında "Nilayım" adlı köpeğe istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden sanık Hamdi Y., Yargıtay'ın bozma kararının ardından tekrar hakim karşısına çıktı. Mahkemede sanık Hamdi Y.?nin fotoğrafları çekildi. Sanığın fotoğrafları ile olay görüntülerindeki kişinin tespitinin yapılması için emniyete gönderildi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Hamdi Y. katıldı. Duruşmada taraf avukatları ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada tutuksuz sanık Hamdi Y., "Görüntülerdeki kişi kesinlikle ben değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Emniyette bana yanıltmalı soru sordular. O yüzden de benim dedim. Üzerime geldiler, ne derlerse tamam dedim. Görüntülerdeki kişi sigara kullanmaktadır. Olay tarihinde sigara kullanmıyordum" dedi. Sanık Hamdi Y.?nin, kamera görüntüleriyle karşılaştırılması için fotoğrafları çektirildi. Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, olay görüntülerinin duruşmada izletilmesini talep ederek, sanığın salonda izlerken utanç ve haya duygularının devreye gireceğini söyledi.

MAHKEME GÖRÜNTÜLERİNDEKİ KİŞİNİN TESPİTİ İÇİN RAPOR İSTEDİ

Mahkeme, sanığın fotoğrafları ve dava dosyasının Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na gönderilmesine ve güvenlik kameralarındaki kişi ile köpeğe yönelik eylemin tespit edilerek rapor hazırlanmasına karar verdi. Görüntülerin izletilmesi talebinin hazırlanan rapordan sonra değerlendirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Son dakika: KAĞITHANE'DE KÖPEĞE İSTİSMAR DAVASI; SANIĞIN TESPİTİ İÇİN RAPOR İSTENDİ
Son dakika: KAĞITHANE'DE KÖPEĞE İSTİSMAR DAVASI; SANIĞIN TESPİTİ İÇİN RAPOR İSTENDİ
Son dakika: KAĞITHANE'DE KÖPEĞE İSTİSMAR DAVASI; SANIĞIN TESPİTİ İÇİN RAPOR İSTENDİ

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Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul, Yargıtay, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: KAĞITHANE'DE KÖPEĞE İSTİSMAR DAVASI; SANIĞIN TESPİTİ İÇİN RAPOR İSTENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: KAĞITHANE'DE KÖPEĞE İSTİSMAR DAVASI; SANIĞIN TESPİTİ İÇİN RAPOR İSTENDİ - Son Dakika
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