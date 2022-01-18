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Kağıthane'de köpeğe tecavüz davasında sanığın fotoğrafları çekildi - Son Dakika

Kağıthane'de köpeğe tecavüz davasında sanığın fotoğrafları çekildi

18.01.2022 23:08
Kağıthane'de köpeğe tecavüz davasında sanığın fotoğrafları çekildi

Kağıthane'de bir köpeğe tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden sanığın, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında fotoğrafları çekildi.

Kağıthane'de bir köpeğe tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden sanığın, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında fotoğrafları çekildi. Sanığın fotoğrafları ile dava dosyası, olay görüntülerindeki kişinin tespitinin yapılması için emniyete gönderildi.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Nar Sokak'ta, 2014 yılında meydana gelen olayda, sanık Hamdi Y.'nin 'Nilay' adlı köpeğe tecavüz ettiği iddia edilmiş ve sanığın kapatılan İstanbul 63. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı davada, 'hayasızca hareketlerde bulunma suçundan' işlediğinin sabit olmadığı, 'haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme' suçlarından ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verilmişti. Yerel mahkemenin kararını inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay bozma ilamında, güvenlik kamerası görüntülerinde bilirkişi tarafından inceleme yapılması gerektiğini ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatlarının davaya katılma hakkı bulunmamasına karşın davaya katıldığını, kararın bu nedenle bozulduğunu belirtti. Bozma kararının ardından İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince yeniden görülen davanın duruşmasında, sanık Hamdi Y., müşteki avukatı, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı ve sanık avukatı hazır bulundu.

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen tutuksuz sanık Hamdi Y., "Görüntülerdeki kişi kesinlikle ben değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Emniyette bana yanıltmalı soru sordular. O yüzden de benim dedim. Üzerime geldiler, ne derlerse tamam dedim. Görüntülerdeki kişi sigara kullanmaktadır. Olay tarihinde sigara kullanmıyordum" ifadelerini kullandı. Sanık Hamdi Y.'nin, kamera görüntüleriyle karşılaştırılması için fotoğrafları çektirildi. Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı, olay görüntülerinin duruşmada izletilmesini talep ederek, sanığın salonda izlerken utanç ve haya duygularının devreye gireceğini söyledi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini istedi. Mahkeme, sanığın fotoğrafları ve dava dosyasının Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na gönderilmesine ve güvenlik kameralarındaki kişi ile köpeğe yönelik eylemin tespit edilerek rapor hazırlanmasına hükmetti. Görüntülerin izletilmesi talebinin hazırlanan rapordan sonra değerlendirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

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Kağıthane, Yargıtay, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de köpeğe tecavüz davasında sanığın fotoğrafları çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de köpeğe tecavüz davasında sanığın fotoğrafları çekildi - Son Dakika
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