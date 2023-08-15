Kağıthane'de Köpek Tartışması: Genç, Kadınları Aşağıladı - Son Dakika
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Kağıthane'de Köpek Tartışması: Genç, Kadınları Aşağıladı

Son Güncelleme: 15.08.2023 11:07

Kağıthane'de bir sitenin parkında yaşanan olayda, bir genç kadının çocuğunun köpeğe top attığını iddia ederek tartışma çıkardı. Kadınlar köpeğe saldırmadıklarını söylese de genç, telefonuyla kadınları kayda alarak tahrik etti. Tartışma kavgaya dönüşürken genç, kadınları aşağılayarak parktan uzaklaştı. Olayın ardından gözaltına alınan genç, daha önce de sokak köpeklerine karşı tehditlerde bulunmuştu.

Kağıthane'de bulunan bir sitenin parkında bir genç, kadının çocuğunun köpeğe top attığını iddia edince tartışma çıktı. Kadınlar, köpeğe saldırmadıklarını söyleyince durumu kabul etmeyen genç, telefonuyla kadınları kayda alarak tahrik etti. Kadınlar ise durum karşısında gence sözlü ve fiziki olarak tepki gösterdi. Ortalığın karıştığı kavgada genç, "Türbanından utan" diyerek kadınları aşağılarken o anlar ise kameralara yansıdı.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi'ndeki bir sitenin parkında yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadının çocuğu topunu sokak köpeğine attı. Çocuğun topu köpeğe attığını gördüğünü iddia eden B.A. (30) duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine kadınlarla B.A. arasında tartışma çıktı.
"Türbanından utan" diyerek aşağıladı
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda, B.A. cep telefonunu açarak kadınları kayıt altına almaya başladı. Kadınları kayıt altına alarak hem tahrik eden hem de suçlayan B.A., dakikalarca onlarla kavga etti. Kendisine tepki gösteren kadınlara son olarak "Türbanından utan" diyerek aşağılayan B.A. ardından parktan uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.
Vatandaşları tehdit ettiği için gözaltına alınmış
Öte yandan videoyu kayda alan gencin, "Başıboş köpekleri toplayın" diyen vatandaşları tehdit eden bir hayvan hakları derneğinin yöneticisi B.A. olduğu, geçtiğimiz ay ise "halkı paniğe sevk etmek ve korku oluşturmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.
B.A.'nın sosyal medyada sokak köpeklerine karşı çıkan vatandaşları 'öldürmekle' tehdit ettiği bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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