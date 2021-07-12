Kağıthane'de korku dolu anlar! Otomobil 10 yaşındaki kız çocuğunun bacaklarını ezdi - Son Dakika

Dün saat 14.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde eşiyle birlikte otomobiline binen Korhan Gümüş (45), sokaktan çıkmak istedi.

BACAKLARININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Ancak sokağın girişinin bir market kamyonu tarafından kapatılması nedeniyle sürücü Gümüş, geri manevra yapmaya başladı. O esnada sokakta arkadaşlarıyla beraber oynayan 10 yaşındaki Merve Özkök de, geriye doğru yürüdü. Sürücünün fark etmeyerek çarptığı Özkök yere düşünce otomobille bacaklarının üstünden geçti. Kaza sonucu araçtan inen sürücü ve eşi, çocuğu aracın altından çıkartarak kaldırıma götürdü.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Bacaklarından yaralanan çocuk için vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Özkök'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrentepe Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, araç sokakta geri manevra yapıyor. Kız çocuğu ise geriye yürümeye başlıyor. Araç küçük kıza çarparak bacaklarının üstünden geçiyor. Çocuğun arkadaşları ve sürücü ile eşi araçtan iniyor. Çocuğu aracın altından çıkartıp kenara koyuyorlar.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Görgü şahitleri ve güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alan polis, sürücünün kusurlu olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından sürücü Korhan Gümüş, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.