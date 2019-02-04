Kağıthane'de Korkutan Patlamalar
1 saat önce
Haber: Müge YARIMBATMAN-İSTANBUL DHAKağıthane'de koparak yola düşen elektrik tellerinde meydana gelen patlamalar korkuya neden oldu.
Haber: Müge YARIMBATMAN-İSTANBUL DHA Kağıthane
'de koparak yola düşen elektrik tellerinde meydana gelen patlamalar korkuya neden oldu. Nurtepe
Seccat sokakta elektrik telleri, dün akşam bilinmeyen bir nedenle koptu. Mahallede elektrik kesintisi meydana gelirken yere düşen teller, mahalledeki bir apartmanın önünde patlamaya devam etti. Mahalle sakinleri ve çevredekiler panik yaşadı. Elektrik ekiplerinin müdahalesiyle teller kaldırıldı. Kesilen elektriğin, 5 saat sonra geldiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Kopan tellerin patlama anı
-Vatandaşların toplanması
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:14 Kaynak: DHA
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