Kağıthane'de Korkutan Patlamalar

KAĞITHANE'de koparak yola düşen elektrik tellerinde meydana gelen patlamalar korkuya neden oldu.

KAĞITHANE'de koparak yola düşen elektrik tellerinde meydana gelen patlamalar korkuya neden oldu.



Nurtepe Seccat sokakta elektrik telleri, dün akşam bilinmeyen bir nedenle koptu. Mahallede elektrik kesintisi meydana gelirken yere düşen teller, mahalledeki bir apartmanın önünde patlamaya devam etti. Mahalle sakinleri ve çevredekiler panik yaşadı. Elektrik ekiplerinin müdahalesiyle teller kaldırıldı. Kesilen elektriğin, 5 saat sonra geldiği öğrenildi. - İstanbul

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