Kağıthane'de korkutan yangın - Son Dakika
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Kağıthane'de korkutan yangın

20.03.2022 12:23

Kağıthane'de korkutan yangın Kağıthane'de üç katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Kağıthane'de korkutan yangın

İSTANBUL - Kağıthane'de üç katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler yan binaya da sirayet ederken, çevredeki vatandaşlar yangını film izler gibi seyretti.

Olay, Kağıthane'nin Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 10.00 sıralarında üç katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, yan tarafta bulunan 4 katlı bir binaya da sirayet etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına havdan ve yerden müdahale etti. Yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Çevrede bulunan vatandaşlara ise yangını film izler gibi izledi. Yangının küçük çaplı bir patlamanın ardından dumanların yükseldiği öğrenildi.

Kağıthane'de korkutan yangın
Kağıthane'de korkutan yangın
Kağıthane'de korkutan yangın
Kağıthane'de korkutan yangın

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de korkutan yangın - Son Dakika


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