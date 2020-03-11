Kağıthane'de korona virüse karşı 80 okula hijyen malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
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Kağıthane'de korona virüse karşı 80 okula hijyen malzemesi dağıtıldı

6 saat önce

Kağıthane'de korona virüse karşı 80 okula hijyen malzemesi dağıtıldı Türkiye'de ilk korona virüs vak'asının tespit edilmesinin ardından Kağıthane Belediyesi, ilçedeki tüm okullara hijyen ürünleri dağıttı.

Kağıthane'de korona virüse karşı 80 okula hijyen malzemesi dağıtıldı

İSTANBUL - Türkiye'de ilk korona virüs vak'asının tespit edilmesinin ardından Kağıthane Belediyesi, ilçedeki tüm okullara hijyen ürünleri dağıttı. Okullardaki hijyenin çocukların sağlığı için önemli olduğunu vurgulayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yıl içerisinde 50 tondan fazla temizlik ürünü hibe ettiklerini söyledi.

Kağıthane Belediyesi, Türkiye'de ilk korona virüs vak'asının tespit edilmesinin ardından ilçedeki tedbirlerini sıklaştırdı. Belediye tarafından ilçedeki ilk, orta ve lise düzeyindeki 80 okula hijyen malzemesi dağıtıldı. Dağıtılan hijyen malzemelerinin arasında mineralli ovma sıvıları, çamaşır suları, genel yüzey temizleyicileri, sıvı el sabunları, büyük boy çöp poşetleri, tuvalet kağıtları, havlu peçeteler, mikrofiber temizlik bezleri ve ıslak mendiller bulundu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin korona virüse karşı olağanüstü bir mücadele örneği sergilediğini ve okullara her türlü hijyen ürünlerini tahsis edeceğini açıkladı. Ayrıca veliler bu projeden çok memnun kaldıklarını çocuklarını okula gönderirken içlerinin rahat olduğunu söyledi.

"Ülkemizdeki milli birlik ve beraberlik ile bu virüsün üstesinden geleceğiz"

Okullarda hijyenin önemli olduğunu vurgulayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Malzeme dağıtım törenini biz önceden planlamıştık. Biz her yıl okullarımıza temizlikle ilgili destek olmaya devam ediyoruz. Bu yıl da okullarımızda yaklaşık 50 tondan fazla temizlik ürünü hibe olarak sağlıyoruz. Yüzey temizleyicisi, kağıt havlu, kağıt mendil birçok farklı temizlik ürünü sağlamış olduk. Hijyen konusunda her zaman okullarımızın yanındayız. Ülkemizdeki milli birlik ve beraberlik ile bu virüsün üstesinden geleceğiz. Bugüne kadar tedbir alan bakanlıklarımıza, cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çocuklarımıza da sağlıklı bir nesil ve gelecek temenni ediyorum" dedi.

Kağıthane'de korona virüse karşı 80 okula hijyen malzemesi dağıtıldı

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:22 Kaynak: İHA
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