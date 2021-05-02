Kağıthane'de korona virüsü hiçe sayıp mührü bozan kafe yeniden mühürlendi - Son Dakika

Kağıthane'de korona virüsü hiçe sayıp mührü bozan kafe yeniden mühürlendi
02.05.2021 13:20
- Kağıthane'de korona virüsü hiçe sayıp mührü bozan kafe yeniden mühürlendi Korona virüs tedbirleri kapsamında mühürlenen sonrasında mührü bozarak faaliyet göstermeye devam eden Kağıthane'deki bir kafeye polis ekipleri baskın gerçekleştirdi.
- Kağıthane'de korona virüsü hiçe sayıp mührü bozan kafe yeniden mühürlendi
İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında mühürlenen sonrasında mührü bozarak faaliyet göstermeye devam eden Kağıthane'deki bir kafeye polis ekipleri baskın gerçekleştirdi.
Kafede bulunan 11 şahsa 38 bin 159 lira idari para cezası uyguladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Kağıthane'de önceden mühürlenen kafeye polis ekipleri, dün gece bir kere daha baskın düzenledi. Mührü bozarak kapalı olması gereken saatte faaliyet gösteren kafede bulunan 11 şahsa maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için 38 bin 159 lira idari para cezası uyguladı. Mührü bozan işyeri sahibi V.Y.'ye 'mühür fekki' suçundan işlem yapılıp, işyeri yeniden mühürlenerek faaliyetine son verildi.
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