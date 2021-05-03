Kağıthane'de korona virüsü hiçe sayıp mührü bozan kafe yeniden mühürlendi - Son Dakika

Kağıthane'de korona virüsü hiçe sayıp mührü bozan kafe yeniden mühürlendi
03.05.2021 00:57
Kağıthane'de korona virüs tedbirleri kapsamında mühürlenen, sonrasında mührü bozarak faaliyet göstermeye devam eden kafeye polis ekipleri baskın gerçekleştirdi.
Kağıthane'de korona virüs tedbirleri kapsamında mühürlenen, sonrasında mührü bozarak faaliyet göstermeye devam eden kafeye polis ekipleri baskın gerçekleştirdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Kağıthane'de önceden mühürlenen kafeye polis ekipleri dün gece bir kere daha baskın düzenledi. Mührü bozarak kapalı olması gereken saatte faaliyet gösteren kafede bulunan 11 şahsa maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için 38 bin 159 lira idari para cezası uygulandı. Mührü bozan iş yeri sahibi V.Y.'ye 'mühür fekki' suçundan işlem yapılıp, iş yeri yeniden mühürlenerek faaliyetine son verildi. - İSTANBUL
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