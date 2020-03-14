Kağıthane?de koronavirüse karşı temizlik çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Kağıthane?de koronavirüse karşı temizlik çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

KORONAVİRÜS (Covid-19) vakalarının artmaya başlamasıyla birlikte temizlik çalışmaları ülkede genelinde devam ediyor.

Kağıthane?de koronavirüse karşı temizlik çalışmaları devam ediyor, System.String[]

KORONAVİRÜS (Covid-19) vakalarının artmaya başlamasıyla birlikte temizlik çalışmaları ülkede genelinde devam ediyor. İbadethaneler, kamu kurumları, parklar ve bahçeler başta olmak üzere temizlik çalışmaları ülke genelinde devam ediyor.

Koronavirüs özellikle orta ve ileri yaştaki vatandaşlarda daha çok risk oluşturuyor. Halılar, bakterilerin yuvalanması için uygun bir zemin oluşturuyor. Kağıthane Belediyesi ekipleri Cuma namazı öncesinde ilçedeki ibadethanelerin temizlik ve bakımlarını yaptı. İlçedeki tüm ibadethaneler detaylı temizlenerek, dezenfektanlarla hijyenik hale getirildi. Kağıthane Belediyesi tarafından öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitim hayatlarına devam etmeleri için ilçedeki ilk, orta ve lise düzeyindeki 80 okula temizlik malzemesi dağıtıldı. Kağıthane'deki ortak kullanım alanlarının başında gelen belediye hizmet binası, kültür merkezleri, mahalle konakları ve spor komplekslerinde de temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirildi.

BAŞKAN ÖZTEKİN : 'KOLONYA KÜLTÜRÜNE GERİ DÖNDÜK?

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, katıldığı açılışta koronavirüse karşı alınan önlemler hakkında konuştu. Cuma günü olması dolayısıyla başta camiler ve ortak kullanım alanlarının temizlendiğini belirtti. Kolonya kültürüne geri dönüldüğünü de vurgulayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Bizim seksene yakın okulumuz var. Geçenlerde koronavirüs vakası gelmeden önce aldığımız tedbirler neticesinde tüm okullarımıza temizlik ve hijyen malzemesi dağıtımı gerçekleştirdik. Altmış tona yakın temizlik malzemesi yardımı yaptık. İçerisinde yüzey temizleyicisinden tutunda çamaşır suyuna kadar birçok farklı ürünün olduğu altmış ton malzeme dağıttık. Bugün de Cuma, camilerimizin ve ibadethanemizin temizliklerini yerine getirdik. Dezenfekte çalışmalarını yapmış olduk. Önümüzdeki günlerde yine bunlar devam edecek. Yine halkımızın yoğun kullandığı parklar ve bahçelerde de dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Böylece toplumun buluştuğu noktalarda temizlik ve hijyen açısından her türlü desteği sağlıyoruz. Kişisel tedbirleri de vatandaşlarımızın alacağını düşünüyorum. Kolonya kültürüne tekrar geri döndük. Tüm mekanlarımızda giriş çıkışlarda kolonya ikramları bulunuyoruz. İnşallah bu süreci ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde kısa sürede atlatacaktır' şeklinde konuştu.


Koronavirüs, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:58 Kaynak: DHA
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