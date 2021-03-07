Son dakika haber: Kağıthane'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi - Son Dakika

Afrika ülkesinde 4 ayrı patlama! Çok sayıda ölü, 300'den fazla da yaralı var

Devlet Bahçeli 'üç hilal dövmesi' için çağrı yaptı, İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Kağıthane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken kumar oynatıldığı belirlenen iş yeri mühürlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Kumarhane olarak kullanılan iş yerinde bulunan 12 kişiden 9'u kumar oynarken suçüstü yakalandı. Burada bulunan 12 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, kumar oynayan 9 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 53 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

Adreste rulet masası, 1300 adet para yerine kullanılan pul, 30 deste oyun kartı ele geçirildi.

İş yeri sahibi ve kurpiyer olarak çalışan 2 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, mühürlendi.