Kağıthane'de bir dairede kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda dairede 9 kişinin 'Rulet' ve 'Teksas Pokeri' isimli oyunları oynadığı belirlendi. Kumarhaneye çevrilen daire polis kamerası tarafından görüntülendi.

Asayiş Şube Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, gelen kumarhane kurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Seyrantepe NATO Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın içerisindeki daireye baskın düzenleyen ekipler, daireden bozma bir kumarhane ile karşılaştı. Evde bir adet rulet makinesi ve masası, bin 300 adet para yerine kullanılan renkli pul ve 30 deste çeşitli oyun kartı ele geçirildi. Dairede bulunan 12 kişinin 9'unun oyuncu, 2 kişinin kurpiyer ve 1 kişinin ise kumar oynatmak için daireyi kulllanan kişi olduğu tespit edildi. İçeride bulunan kişilere toplamda 53 bin 650 lira ceza kesildi. Polis ekipleri, 2 kurpiyer ve mekan sahibini emniyete götürerek adli işlem başlattı. Öte yandan polis kameralarına yansıyan görüntülerde, dairede çok sayıda kumar masasının olduğu ve içerisinin gerçek bir kumarhane tarzında dizayn edildiği görülüyor.