Kağıthane'de kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Kağıthane'de kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı

07.07.2022 21:29

Kağıthane'de gündüz vakti gerçekleşen kuyumcu soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane'de gündüz vakti gerçekleşen kuyumcu soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bugün sabah saatlerinde Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen kuyumcu dükkanı soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet kasklı 2 şahsın kuyumcuya gelerek dükkan sahibine silah doğrultmaları yansıdı. 2 şahsın dükkan sahibini silahın kabzası ile yaralayıp çaldıkları altınlar ile olay yerinden kaçmaları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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