Bugün sabah saatlerinde Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen kuyumcu dükkanı soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet kasklı 2 şahsın kuyumcuya gelerek dükkan sahibine silah doğrultmaları yansıdı. 2 şahsın dükkan sahibini silahın kabzası ile yaralayıp çaldıkları altınlar ile olay yerinden kaçmaları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kağıthane'de kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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