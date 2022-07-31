Kağıthane'de 'laf atma' kavgası: Kemerler, bıçaklar havada uçuştu

Kağıthane'de laf attığı genç kızın sevgilisi ve arkadaşları tarafından kemerlerle darp edilen alkollü şahıs, eline aldığı bıçakla önüne gelene saldırdı. Yaşanan dehşet anları kameraya yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 00.20 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen Köksal Y. (31), sokak içerisinde yoldan geçen kıza laf atarak rahatsız etti. Bölgeden uzaklaşan genç kız olayı sevgilisi Bilal B.'ye anlattı. Bilal B. ve arkadaşları sokağa gelerek Köksal Y.'yi darp edip, sokaktan ayrıldı.

Kemerle saldırdıkları alkollü şahıs 3 kişiyi bıçakladı

Bir süre sonra tekrar gelen şahıslar Köksal Y.'ye kemerlerle saldırarak darp etti. Bu sırada Köksal Y. yanında bulunan bıçakla önüne gelene sallamaya başladı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü olayda Köksal Y. elindeki bıçakla Volkan B., Şerif D. ve Abdülaziz T. isimli şahısları bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Ayırmak isterken bıçaklandı, buzdolabının arkasına oturup yardım bekledi

Bacağından bıçaklanan Abdülaziz T., sokaktaki markete ait dolabın arkasına oturarak yardım bekledi. Kavgaya karışanların kaçmasıyla birlikte çevrede bulunanlar yaralıların yardımına koştu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kağıthane polisinin yakaladığı saldırgan adli kontrolle serbest kaldı

Olay yerinde güvenli kameralarını inceleyip, görgü tanıklarıyla konuşan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve tehdit suçundan aranan Köksal Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahsı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişiyi bıçakla yaralayan Köksal Y., adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Çocuk eline aldığı bıçakla gelene gidene vuruyor"

Görgü tanığı yaşadığı olayı anlatarak, "Bir arkadaşımız alkollü, bir kıza laf atıyor. Kızda arkadaşlarını çağırıyor. Oradan geliyorlar önce dövüp gidiyorlar. Daha sonra çocuğu bir daha dövmeye geliyorlar. O sırada çocuk eline aldığı bıçakla gelene gidene vuruyor. Bir arkadaşımız araya girerken yaralanıyor, diğer iki arkadaş kavgaya karışanlar. Polis yakaladı, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bacağından yaralandılar, hayati tehlikeleri yok" dedi.

Dehşet anları kamerada

Kağıthane'de yaşanan bıçaklı ve kemerli kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların birbirine kemer ve bıçaklarla saldırdığı ve olayda yaralanan bir kişinin buzdolabının arkasına sığındığı, diğer şahısların ise kaçıştığı görülüyor. - İSTANBUL