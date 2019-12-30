Kağıthane'de lastik değiştiren kişinin üstüne istinat duvarı yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'de lastik değiştiren kişinin üstüne istinat duvarı yıkıldı - Son Dakika

Kağıthane'de lastik değiştiren kişinin üstüne istinat duvarı yıkıldı

6 saat önce

KAĞITHANE'de kamyonetinin lastiğini değiştiren bir kişinin üzerine istinat duvarı yıkıldı.

KAĞITHANE'de kamyonetinin lastiğini değiştiren bir kişinin üzerine istinat duvarı yıkıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi bulunmazken yıkılan duvar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Olay, Nurtepe Çoruh Sokakta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ümit Sinop isimli kişi park halindeki kamyonetinin lastiğini değiştireceği sırada evin istinat duvarı gürültü ile Sinop'un üzerine devrildi. Sesi duyan çevredekiler Ümit Sinop'un yıkılan duvarın altında kaldığını görüp yardıma koştu. Molozların altından çıkarılan Sinop yaralandı. Olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ümit Sinop'un göğsünden yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yeri itfaiye ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri yıkılan istinat duvarının molozlarını kepçeyle kaldırdı.

Kağıthane'de lastik değiştiren kişinin üstüne istinat duvarı yıkıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:57 Kaynak: DHA
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