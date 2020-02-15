KAĞITHANE'DE LÜKS CİPE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE LÜKS CİPE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE LÜKS CİPE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

6 saat önce

Lüks cipi kurşun yağmuruna tutan silahlı saldırgan motosikletle kayıplara karıştı.

KAĞITHANE'DE LÜKS CİPE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI, System.String[]

Lüks cipi kurşun yağmuruna tutan silahlı saldırgan motosikletle kayıplara karıştı.

Saldırı sonucu çok sayıda kurşunun isabet ettiği cipteki 4 kişiden 2'si yaralandı.

Haber-Kamera: Özgür EREN-Buse PEHLİVAN - KAĞITHANE'de lüks cipe silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, Merkez Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde saat 14.30 sıralarından meydana geldi. Lüks ciple ilerleyen 4 kişi, Zarif Sokak başından bekleyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu cipte bulunan Can D. ve Ergin G. isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırgan kendisini sokakta bekleyen arkadaşının motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıya uğrayan kişiler taksi ile özel bir hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırının olduğu yerde çok sayıda boş kovan buldu. Hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis saldırganı ve yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yerdeki boş kovanlardan detay görüntü

-Caddeden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinin boş kovanlar ve cipte incelemelerde bulunması

-Cipten genel ve yakın detaylar

-Cipe isabet eden çok sayıda kurşun izinden detay görüntü

-Hastaneden detay görüntü

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:48 Kaynak: DHA
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