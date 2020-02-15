KAĞITHANE'DE LÜKS CİPE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI - Son Dakika

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

-Cipe isabet eden çok sayıda kurşun izinden detay görüntü

-Cipten genel ve yakın detaylar

-Olay yeri inceleme polisinin boş kovanlar ve cipte incelemelerde bulunması

Saldırı sonucu çok sayıda kurşunun isabet ettiği cipteki 4 kişiden 2'si yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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