KAĞITHANE'DE LÜKS CİPE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE LÜKS CİPE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

KAĞITHANE'DE LÜKS CİPE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

14 dakika önce

Kağıthane'de lüks cipe düzenlenen silahlı saldırıya ait güvenlik kameraları ortaya çıktı.

KAĞITHANE'DE LÜKS CİPE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA, System.String[]
Kağıthane'de lüks cipe düzenlenen silahlı saldırıya ait güvenlik kameraları ortaya çıktı.

Kağıthane, Osman Paşa Caddesi'nde dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda seyir halindeki lüks cipe kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanmış, şüpheli ise bir motosiklete binerek kayıplara karışmıştı. Saldırıya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

SALDIRIN ANI VE ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin caddeye geldiği anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin motosikletle cadde üzerine gelerek lüks cipi beklemeye başladığı ve cipin geldiği sırada şüphelilerden birinin silahını çıkartarak tetiğe bastığı görülüyor. Silahtan çıkan kurşunların cipte bulunan 2 kişiyi yaralıyor. Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli ise motosikletle olay yerinden kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

Şüphelilerin caddeye gelerek cipi beklemeye başlaması

Şüphelilerden birinin silahını çıkartarak tetiğe basması

Lüks çipin camlarının kırılması

Şüphelilerin motosikletle kaçışı

Genel ve detaylar

(DÜN ÇEKİLEN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

-Yerdeki boş kovanlardan detay görüntü

-Caddeden detay görüntü

- Polis ekiplerinden detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinin boş kovanlar ve cipte incelemelerde bulunması

-Cipten genel ve yakın detaylar

-Cipe isabet eden çok sayıda kurşun izinden detay görüntü

-Hastaneden detay görüntü

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar


- Yazar
Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:18 Kaynak: DHA
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