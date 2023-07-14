Kağıthane'de lüks ciple 2 milyon liralık kuyumcu soygunu - Son Dakika
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Kağıthane'de lüks ciple 2 milyon liralık kuyumcu soygunu

14.07.2023 09:17

Kağıthane'de maskeli 4 kişi, lüks ciple geldikleri kuyumcu dükkanına girdi, 2 milyon liralık altın çaldı. Kepengin anahtarını kopyalayarak içeri rahatlıkla giren soyguncular, altınları çaldıktan sonra lüks ciple kaçtı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek soyguncuları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kağıthane'de lüks ciple 2 milyon liralık kuyumcu soygunu

Kepengin anahtarını kopyaladıkları kuyumcuya kapısını tekmeleyerek giren maskeli soyguncular, 2 milyon liralık altın çalarak kaçtı

İSTANBUL - Kağıthane'de maskeli 4 kişi, lüks ciple geldikleri kuyumcu dükkanına girdi, 2 milyon liralık altın çaldı. Kepengin anahtarını kopyalayarak içeri rahatlıklar giren maskeli hırsızlar altınları çaldıktan sonra geldikleri lüks ciple kayıplara karıştı.

Soygun, saat 02.45 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks ciple caddeye gelen maskeli 4 kişi etrafı kolaçan ettikten sonra dükkana yöneldi. İddiaya göre kuyumcunun kepenginin zorlanmadığı olayda soyguncular kapıyı tekmelerle açtı. İçeri giren soyguncular, kısa sürede tezgahın arkasında ve çekmecelerde bulunan yaklaşık 2 milyon liralık altın ve ziynet eşyalarını alarak geldikleri lüks ciple kayıplara karıştı.

Soygunu yoldan geçen taksi şoförü gördü

Soygunu gören taksi şoförü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanı önünde şerit çekerek güvenlik önlemi alırken dükkan sahibine haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çekmece ve masada bulunan altınları alan soyguncuların, kasalara dokunmadığı anlaşıldı.

Kepengin anahtarını kopyaladılar

Yaklaşık 2 milyon liralık soygun yapan maskeli 4 kişinin, dükkanın kepengini kopyaladıkları anahtarla açtıkları daha sonra giriş kapısını tekmeleyerek içeri girdikleri iddia edildi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede de kepengin zorlanmadığı öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin kaçan maskeli 4 soyguncuyu arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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