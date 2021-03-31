Kağıthane'de madde bağımlısı isyanı; İhbar ettik ama bir şey olmadı - Son Dakika

KAĞITHANE'de park halindeki minibüs madde bağımlıları tarafından yakıldı. Aracın yakılmasının beklenen bir şey olduğunu söyleyen esnaf, "Zaten beklenen bir şeydi. Emniyete başvuru yaptık, ihbar ettik. Ama bir şey olmadı" dedi.

Olay, Kağıthane Asaf Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, madde bağımlıları tarafından yatmak için kullanılan minibüs, yakıldı. Minibüsten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek söndürdü. Minibüste hasar meydana geldi. Esnaf Metin Ay, "Minibüs burada uzun zamandır park halinde duruyor. Uyuşturucu ve madde kullanan kişiler aracın içinde yatıp kalkıyor. Bu araç altı aydır burada bekliyor ama kimse kaldırmadı. Bu aracı kapıları kilitliydi. Levye ile kapılarını açıp içeri girmişler. Bugün de aracı yakmışlar. Zaten beklenen bir şeydi. Emniyete başvuru yaptık. Narkotike de ihbar ettik. Ama bir şey olmadı" dedi.