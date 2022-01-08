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Kağıthane'de mağazadan elektronik eşya çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

Kağıthane'de mağazadan elektronik eşya çalan hırsızlar kamerada

08.01.2022 17:03
Kağıthane'de mağazadan elektronik eşya çalan hırsızlar kamerada

KAĞITHANE'de geçtiğimiz yıl 21 Eylül tarihinde elektronik mağazasından 59 adet çeşitli elektronik cihaz çalan 4 şüpheli yakalandı.

KAĞITHANE'de geçtiğimiz yıl 21 Eylül tarihinde elektronik mağazasından 59 adet çeşitli elektronik cihaz çalan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise mağazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri, geçtiğimiz yıl 21 Eylül Salı günü sabah saat 06.00'da Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan elektronik eşya satan mağazadan hırsızlık ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, işyerinin güvenlik kameralarından 1 arabanın işyerinin önüne yaklaştığını ve içerisinden inen 4 kişinin mağazaya girerek, 59 adet çeşitli elektronik eşyaları çaldıklarını ve geldikleri araçla olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, 4 şüphelinin olay yerinden kaçtıkları aracın plakasından yapılan inceleme sonucunda şüphelilerin Y.K., C.P.S., R.Y. ve M.S olduğunu belirledi.  Çalışmaların devamında şüpheliler, 18 Ekim 2021 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.  Gözaltına alınan, Y.K., C.P.S., R.Y. ve M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin mağaza gelerek hırsızlık yaptıkları anlar işyerinin kamerasına yansıdı.


Kağıthane'de mağazadan elektronik eşya çalan hırsızlar kamerada
Kağıthane'de mağazadan elektronik eşya çalan hırsızlar kamerada
Kağıthane'de mağazadan elektronik eşya çalan hırsızlar kamerada
Kağıthane'de mağazadan elektronik eşya çalan hırsızlar kamerada
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Kağıthane, Polis, Eylül, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kağıthane'de mağazadan elektronik eşya çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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