Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Market Deposunda Yangın

Kağıthane'de Market Deposunda Yangın

5 dakika önce

Kağıthane'de bir market zincirinin deposunda yangın çıktı.

Kağıthane'de Market Deposunda Yangın, System.String[]
Kağıthane'de bir market zincirinin deposunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 21.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi Karahisar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 5 katlı binanın giriş katında bulunan bir market zincirinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri marketin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek sokak üzerinde önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binanın arka kısmında kalan deponun kapısı kilitli olması nedeniyle demir kapı itfaiye ekiplerinin motorlu testere yardımıyla kesilmesinin ardından içeriye girildi. Söndürme çalışmalarının yapılmasının ardından depo içerisindeki duman tahliyesinin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle sokağı yoğun dumanların kapladığı görülürken, yangın nedeniyle sokakta yaşanan kısa süreli panik yangının söndürülmesinin ardından sona erdi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Selim Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

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