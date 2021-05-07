KAĞITHANE'DE MARKETTE DEHŞET ANLARI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE MARKETTE DEHŞET ANLARI

07.05.2021 17:38

KAĞITHANE'de, bir zincir marketin mağaza sorumlusu olan Eren Kısacıkoğlu (19), görevlendirdiği reyonu beğenmeyen çalışan ile dışarıdan çağırdığı arkadaşlarının saldırısına uğradı.

KAĞITHANE'de, bir zincir marketin mağaza sorumlusu olan Eren Kısacıkoğlu (19), görevlendirdiği reyonu beğenmeyen çalışan ile dışarıdan çağırdığı arkadaşlarının saldırısına uğradı. Eren Kısacıkoğlu'nın feci şekilde dövüldüğü saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda, yeni kurulan bir zincir marketin Çağlayan'daki şubesinde mağaza sorumlusu olarak çalışan Eren Kısacıkoğlu, kendisine verilen talimat üzerine, çalışanları reyonlarda görevlendirdi. Çalışma çizelgesinin onaylanmasının ardından Burhan A. adlı bir çalışan, o reyonda çalışamayacağını söyleyerek Kısacıkoğlu'ndan değişiklik yapmasını istedi. İkili arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından mağazaya gelen bölge sorumlusu Burhan A. hakkında tutanak tutulmasını istedi. Tutanağı hazırlayan Eren Kısacıkoğlu, imzalaması için götürdüğü Burhan A. ile tekrar tartıştı. Konuyla ilgili bölge sorumlusuyla telefonda konuşan Burhan A., daha sonra, iddiaya göre, cebinden çıkardığı maket bıçağını Eren Kısacıkoğlu'na doğrultarak depoya gelmesi için tehdit etti. Mağaza sorumlusunun karşılık vermemesi üzerine dışarı çıkan Burhan A., bir süre sonra mağaza önünde arkadaşlarıyla oturan Kısacıkoğlu'na saldırdı. Mağaza çalışanlarından birinin araya girmesiyle sakinleşen Burhan A., bu kez, bir başka mağaza çalışanı arkadaşına telefon ederek gelmesini istedi.

FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ

Burhan A.'nın telefon etmesinin ardından, telefon ettiği Yusuf O., 2 arkadaşıyla birlikte mağazaya geldi. Bir kişi dışarıda beklerken, Burhan A., Yusuf O. ve kimliği henüz belirlenemeyen arkadaşıyla birlikte içeri girdi. Bu sırada kasada duran Eren Kısacıkoğu'nun yanına giden Burhan A. ile arkadaşları mağaza sorumlusu gence tekme-tokat saldırmaya başladı. Mağaza sorumlusu Kısacıkoğlu, aldığı darbelerle yere yığılırken, diğer mağaza çalışanları araya girerek saldırganları engellemeye çalıştı. Yaşanan olayın ardından saldırganlar, mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Eren Kısacıkoğlu, yapılan tedavinin ardından polise giderek şikayette bulundu.

SALDIRGAN KAYIP

Yaşadığı saldırı sonrası psikolojisinin bozulduğunu belirten Eren Kısacıkoğlu "Öğle saatlerinde bir görev ayrımı yaptık. Bu ayrımda herkese bir bölüm vermem gerekiyordu. Bir arkadaşa da sebze bölümünü verdik. 'Yükü ağır olur bunu yapmam' diyerek bana bir çıkışı oldu. Onlar molaya çıktığı sırada 15 dakika sonra bölge sorumlusu geldi. Sorumlumuz bize bu kişinin çalışıp çalışmadığını sordu. Ben de, bana bugün bir çıkışı olduğunu söyledim. 'Bu adam çalışmıyor' dedim. Bana 'tutanağını yaz, çıkışını verelim' dedi. Ben de tutanağını yazdım. O sırada moladan geldi. Ben de tutanağı gösterdim. Savunmasını yapıp imzalamasını söyledim. O da 'imzalamam, sen bana tutanak tutamazsın' gibisinden cümleler kurdu. Bölge sorumlusunun numarasını istedi. Bölge sorumlusuyla bir konuşması oldu. Konuştuktan sonra gözü dönmüş bir şekilde elinde falçata ile beni depoya çağırdı. O sırada ben kasa bölümündeydim, gitmedim. Hava almak için dışarıya çıktım. Üzerime gelmeye başladı. 'Hayırdır senin bir derdin bir sıkıntın mı var' dedi. Ben ayağa kalkınca bana iki tane vurdu. Kasiyer arkadaş o sırada bizi uzaklaştırdı, içeriye geçtim. İçeride reyonların başındaydım. Böyle bir şey olacağını biliyordum. Bölge sorumlusunu arayıp durumu anlattım. Bölge sorumlusu gelmeden Yusuf denilen kişi iki adam getirdi. Bu kişileri tanımıyorum. Hemen kasanın başına geçtim. Beni tekrar dışarı çağırdılar. Kasanın başında bana saldırıyorlar. Bir arkadaşları da dışarıda bekledi. Mağazadakiler ayırdılar. Daha sonra polisi aradık. Hastaneye götürüp darp raporu aldık. Karakola ifade verdim. Şahıs şu an yakalanmadı" diye konuştu. Eren Kısacıkoğlu'nun babası Ekrem Kısacıkoğlu ise şunları söyledi:

Oğlum saat 15.00 sıralarında 'baba iş yerine gelir misin, beni darp ettiler' dedi. '4 kişi bana saldırdı' dedi. Ben de hemen iş yerine geldim. Geldiğimde şahıslar kaçmışlardı. Oğlumu bayağı bir darp etmişlerdi. Vücudunda yara izleri vardı, dudağı patlamıştı. Fiziken çocuğum bayağı yıpranmıştı. Bu bir eşkıyalık, bir çeteciliktir. Görevi beğenmeyen kişi neden bunu yapıyor? Bu şahısların bir an önce yakalanmasını istiyorum.

KAĞITHANE'DE MARKETTE DEHŞET ANLARI
KAĞITHANE'DE MARKETTE DEHŞET ANLARI
KAĞITHANE'DE MARKETTE DEHŞET ANLARI
KAĞITHANE'DE MARKETTE DEHŞET ANLARI
KAĞITHANE'DE MARKETTE DEHŞET ANLARI
KAĞITHANE'DE MARKETTE DEHŞET ANLARI
KAĞITHANE'DE MARKETTE DEHŞET ANLARI

Çağlayan, Saldırı, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE MARKETTE DEHŞET ANLARI - Son Dakika


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