Kağıthane'de maskeli iki kişi park halindeki motosikleti çalıp kaçtı

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Kağıthane'de maskeli iki kişi, park halindeki motosikleti rahatlıkla çalıp kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kağıthane Alibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerine park halindeki motosiklet hırsızların hedefi oldu. Aracın yanına yaklaşan biri motosikletli ve maskeli iki şüpheli, hırsızlık için harekete geçti. Park halindeki motosikleti rahatlıkla çalıştıran hırsızlar oradan hızla uzaklaştı. Hırsızların motosikleti çaldığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL