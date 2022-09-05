Kağıthane'de maskeli iki kişi park halindeki motosikleti çalıp kaçtı - Son Dakika
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Kağıthane'de maskeli iki kişi park halindeki motosikleti çalıp kaçtı

05.09.2022 11:32

Kağıthane'de maskeli iki kişi, park halindeki motosikleti rahatlıkla çalıp kayıplara karıştı.

Kağıthane'de maskeli iki kişi, park halindeki motosikleti rahatlıkla çalıp kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kağıthane Alibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerine park halindeki motosiklet hırsızların hedefi oldu. Aracın yanına yaklaşan biri motosikletli ve maskeli iki şüpheli, hırsızlık için harekete geçti. Park halindeki motosikleti rahatlıkla çalıştıran hırsızlar oradan hızla uzaklaştı. Hırsızların motosikleti çaldığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de maskeli iki kişi park halindeki motosikleti çalıp kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de maskeli iki kişi park halindeki motosikleti çalıp kaçtı - Son Dakika
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