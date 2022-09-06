Kağıthane'de maskeli iki kişi park halindeki motosikleti çalıp kaçtı - Son Dakika
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Kağıthane'de maskeli iki kişi park halindeki motosikleti çalıp kaçtı

06.09.2022 01:03
Kağıthane'de maskeli iki kişi park halindeki motosikleti çalıp kaçtı

Kağıthane'de maskeli iki kişi, park halindeki motosikleti rahatlıkla çalıp kayıplara karıştı.

Kağıthane'de maskeli iki kişi, park halindeki motosikleti rahatlıkla çalıp kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kağıthane Alibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerine park halindeki motosiklet hırsızların hedefi oldu. Aracın yanına yaklaşan biri motosikletli ve maskeli iki şüpheli, hırsızlık için harekete geçti. Park halindeki motosikleti rahatlıkla çalıştıran hırsızlar oradan hızla uzaklaştı. Hırsızların motosikleti çaldığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kağıthane'de maskeli iki kişi park halindeki motosikleti çalıp kaçtı Kağıthane'de maskeli iki kişi park halindeki motosikleti çalıp kaçtı
Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de maskeli iki kişi park halindeki motosikleti çalıp kaçtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kağıthane'de maskeli iki kişi park halindeki motosikleti çalıp kaçtı - Son Dakika
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