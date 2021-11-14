Kağıthane'de mermer ve çimento yüklü kamyonet devrildi - Son Dakika

Çağlayan'da dik yokuştan aşağıya inen mermer ve çimento yüklü kamyonetin sürücüsü, solundaki sokağa giriş yapmak istediği esnada devrilerek yan yattı. Araçtan vatandaşların yardımıyla çıkartılan sürücü yara almadan kurtulurken, mahalleli ise panik yaşadı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Hürriyet Mahallesi Köknar Sokak ile Çamaltı Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mermer ve çimento yüklü Suzuki marka 34 AYK 99 plakalı kamyonetle seyreden Yusuf Karakurt (26) dik yokuştan inmeye çalıştı. Sürücü bir süre sonra frenleri tutması üzerine soldaki sokağa dönüş yaptı. O esnada kamyonet kasasındaki yükler nedeniyle devrilerek yan yattı. Kaza sonucu kasadaki mermer ve çimentolar yola saçılırken, sürücü ise içeride mahsur kaldı.

Mahalleli panik yaşadı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine seyrettikleri esnada çevredeki vatandaşlar sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ayakta kontrollerini yaptığı sürücü taburcu edildi. Kaza nedeniyle mahalleli panik yaşarken, polis ekipleri ise inceleme başlattı. - İSTANBUL