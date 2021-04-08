Kağıthane'de metruk gecekondu çöktü - Son Dakika

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Kağıthane'de tek katlı metruk gecekondu çöktü.

Seyrantepe Mahallesi Cesur Sokak'taki tek katlı bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde çalışma yapan ekipler ve Kağıthane zabıtası, çöken gecekondunun etrafını güvenlik nedeniyle kapattı.

Binada yaşayan bir kişinin daha önce bir otele yerleştirildiği öğrenildi.

Metruk gecekondunun yağış nedeniyle çöktüğü tahmin ediliyor.