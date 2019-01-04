Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Milyonluk Kaza

Kağıthane'de Milyonluk Kaza

1 saat önce

Kağıthane'de milyonluk kaza Lüks otomobil sürücüsü ani şerit değiştirmek isteyince olanlar olduİSTANBUL - Kağıthane'de lüks otomobil sürücüsü aniden şerit değiştirmek isteyince kaza kaçınılmaz oldu.

Kağıthane'de milyonluk kaza
Lüks otomobil sürücüsü ani şerit değiştirmek isteyince olanlar oldu

İSTANBUL - Kağıthane'de lüks otomobil sürücüsü aniden şerit değiştirmek isteyince kaza kaçınılmaz oldu. Kaza nedeniyle lüks otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, Kağıthane, İmrahor Caddesi, Kağıthane Tüneli istikametinde bugün 16: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddede seyir halinde olan Lütfü Can Altınok yönetimindeki 34 FD 5160 plakalı otomobil, aniden şerit değiştirmek için hamle yaptı. Sol şeritten sağ şeride geçmek isteyen otomobil sürücüsü önce önündeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolü kaybolan otomobil kendi ekseninde dönerek seyir halinde olan minibüse çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar otomobil içerisinde bulunan kişileri kurtarmak için yardıma koştu. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, sürücünün yanında bulunan bir kişi ise hafif şekilde yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lüks otomobil içerisinde bulunan bir kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
- Aniden şerit değiştirmek isteyince bana çarptı
Lüks otomobilin çarptığı sürücü Tarık Yolcu, "Seyir halindeydik. Orta şeritteydim. Sol şeritten sağ şeride geçmek istedi. Önce bana çarptı ardından minibüse çarptı. Ambulansa haber verdik. Araç içindekileri kontrol ettik. Çok şükür bir şeyleri yoktu. Ambulansta gelip kontrol etti" ifadelerini kullandı.
Meydana gelen trafik kazası nedeniyle Kağıthane Tünel istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Öte yanda lüks araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:20 Kaynak: İHA

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