Kağıthane'de milyonluk soygun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Kağıthane'de milyonluk soygun yapan şüpheliler yakalandı

11.03.2022 16:05
Kağıthane'de milyonluk soygun yapan şüpheliler yakalandı

KAĞITHANE'de otomatik silahlarla geldikleri kuyumcuda yaklaşık 1 milyon liralık soygun yapan 8 kişilik çete polis tarafından yakalandı.

KAĞITHANE'de otomatik silahlarla geldikleri kuyumcuda yaklaşık 1 milyon liralık soygun yapan 8 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti. Şüphelilerin sorgusu Gasp Büro Amirliğinde devam ediyor.

Kağıthane, Nurtepe mahallesinde 8 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda saat 12.30 sıralarında kuyumcuya gelen şüpheliler soygun gerçekleştirmişlerdi. İşyeri sahibi R.B.'yi (53) ölümle tehdit ederek etkisiz hale getiren şüpheliler 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve saati alarak kaçmışlardı. Soygun sırasında eldiven takan uzun namlulu silah kullanan şüpheliler güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin olayda kullandığı sahte plakalı araç kısa süre sonra Eyüpsultan ilçesinde terk edilmiş olarak bulunmuştu. Aracın terk edildiği yerdeki güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler görüntüler üzerine takip yaparak şüphelilerin bindiği başka bir aracın varlığını daha belirledi. Yapılan titiz çalışma sonucu kimliklerini tespit edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler 8 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Gasp Büro Amiriği'nde sorgulanmaya başladı. Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu öğrenilen şüphelilerle ilgili Cumhuriyet Savcılığından ek gözetim izni alındığı belirtildi. Yetkililer soygunla ilgili gözaltı sayısının önümüzdeki günlerde artabileceğini belirttiler.


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Kağıthane, Soygun, Polis, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de milyonluk soygun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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