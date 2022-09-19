Kağıthane'de minare yenilemesi yapan işçilerden ilginç yöntem! İpe tutunup aşağıya atladılar, taşı yukarı çektiler - Son Dakika
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Kağıthane'de minare yenilemesi yapan işçilerden ilginç yöntem! İpe tutunup aşağıya atladılar, taşı yukarı çektiler

19.09.2022 11:44

Kağıthane'de bir grup işçi, bir caminin minaresini yenilemek için sıra dışı bir yöntem kullandı. Minareden sarkıttıkları ipe tutunarak aşağıya atlayan işçiler, parçaları bu şekilde yukarıya çekerken hayatlarını da riske attı. Hiçbir önlem almayan işçilerin bu çalışma şekli dikkat çekerken o anlar da kameralara yansıdı.

İstanbul'da bir caminin minaresini yenilemek için toplanan bir grup işçi önce minareye iskele kurdu. İşçiler ardından minarenin tepesine parçaları taşımak için ilginç bir yöntem geliştirdi. İskelenin tepesine bir ray sistemi kuran işçiler, aşağıya sarkıttıkları ipin ucuna yenileme yapılacak taş parçalarını bağladı.

AKIL ALMAZ YÖNTEMLE YUKARIYA TAŞ ÇEKTİLER

Ardından iskelenin üst katlarına dağılan işçiler, sırayla ipe tutunarak aşağıya atladı. Bu sayede parçayı minarenin tepesine çıkartan işçiler, canlarını hiçe sayarak defalarca bu şekilde yukarıya taş çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, işçilerin hiçbir önlem almaması ise "pes" dedirtti.

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de minare yenilemesi yapan işçilerden ilginç yöntem! İpe tutunup aşağıya atladılar, taşı yukarı çektiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de minare yenilemesi yapan işçilerden ilginç yöntem! İpe tutunup aşağıya atladılar, taşı yukarı çektiler - Son Dakika
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