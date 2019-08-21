Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı
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Kağıthane'de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Kağıthane'de, duvara çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kağıthane'de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Kağıthane'de, duvara çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi Murat Sokağı'nda ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BNE 777 plakalı servis minibüsü, rampa aşağı inerken henüz bilinmeyen nedenle önce aydınlatma direğine, ardından park halindeki otomobile ve bina duvarına çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Minibüsün kaldırılmasının ardından sokak trafiğe açıldı.
Seyrantepe Mahallesi, Kağıthane, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:50 Kaynak: AA
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