Kağıthane'de minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı - Son Dakika

Kağıthane'de minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı

24.12.2020 08:17
Kağıthane'de minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı, System.String[]

OKMEYDANI TEM Bağlantı yolunda servis minibüsü, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

OKMEYDANI TEM Bağlantı yolunda servis minibüsü, hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu'nda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nedim Bıyık'ın kullandığı minibüs, yol kenarında park halinde bulunan hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön bölümü hafriyat kamyonunun altına girdi. Kazada minibüs şoförü Nedim Bıyık araç içerisinde sıkışırken, minibüste bulunan iki kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi minibüste sıkışan şoförü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü ve minibüste bulunan iki kişi sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Okmeydanı'ndan TEM istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Hafriyat kamyonu şoförünün, aracı arıza yaptığı için yola su bidonları koyarak önlem aldıktan sonra tamirci çağırmaya gittiği öğrenildi. Kaza yapan minibüsün kaldırılması için çalışmalar sürüyor.


- İstanbul
Kağıthane'de minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı
Kağıthane'de minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı
Kağıthane'de minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı
Kağıthane'de minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı
Kağıthane'de minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı

TEM Otoyolu, Kağıthane, Okmeydanı, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı - Son Dakika


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