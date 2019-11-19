Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi - Son Dakika
Kağıthane'de moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi
6 saat önce
KAĞITHANE'de, virajı alamayan moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:45 Kaynak: DHA
KAĞITHANE'de, virajı alamayan moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada yan yatan kamyondaki hafriyat yola saçıldı.
Kaza, Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NJ 0238 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Muhammed Meşe, Cendere Caddesi'nden Selçuklu Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan moloz yüklü kamyon devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, yan yatan kamyondaki hafriyat yola saçıldı. Kaza nedeniyle Selçuklu Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Sürücünün haber vermesinin ardından hafriyat kamyonunun yoldan kaldırılması için vinç getirildi. Kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Kamyonun çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.
- İstanbul
İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (2) Feci kazada ağır yaralanan kadının, ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi