Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi
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Kağıthane'de moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi

6 saat önce

KAĞITHANE'de, virajı alamayan moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi.

Kağıthane'de moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi, System.String[]
KAĞITHANE'de, virajı alamayan moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada yan yatan kamyondaki hafriyat yola saçıldı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NJ 0238 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Muhammed Meşe, Cendere Caddesi'nden Selçuklu Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan moloz yüklü kamyon devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, yan yatan kamyondaki hafriyat yola saçıldı. Kaza nedeniyle Selçuklu Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Sürücünün haber vermesinin ardından hafriyat kamyonunun yoldan kaldırılması için vinç getirildi. Kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Kamyonun çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:24 Kaynak: DHA
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