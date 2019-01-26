Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de Motosiklet Hırsızları Kamerada

Kağıthane'de Motosiklet Hırsızları Kamerada

1 saat önce

Kağıthane'de 2 hırsız evin önünde park halinde bulunan motosikleti kaşla göz arasında çaldı.

Kağıthane'de Motosiklet Hırsızları Kamerada, System.String[]
Kağıthane'de 2 hırsız evin önünde park halinde bulunan motosikleti kaşla göz arasında çaldı. Yaşanan hırsızlık anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Ocak günü saat 06.30 sıralarında Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde mahallede gezerek keşif yapan motosikletli 2 hırsız, park halinde bulunan motosikleti gözüne kestirdi. Sokağın sakinleşmesini bekleyen hırsızlar sabah saatlerinde sokağa tekrar gelerek bir süre bekledi. Sokaktan geçen insanlara aldırış etmeden harekete geçen hırsızlar motosikletin kilidini kırıp kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı.

Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların motosikleti çalıp kaçtıkları görülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:14 Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa
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