Kağıthane'de motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Kağıthane'de çevreden geçen araca aldırmayan hırsızlar, kilidini kırdıkları motosikleti çaldı. "Bu kadarına da pes artık" dedirten hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, 9 Ağustos'da Kağıthane Hasbahçe'e sabah 05.00 sıralarına meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletli birkaç kişi park halinde bulunan bir motosikleti gözlerine kestirdi. Motosikletin yanına gelen şahıslar, saniyeler içinde motorun kilidini kırıp çalıştırdı. Yanlarından geçen araçlara aldırmayan hırsızlar, çalıştırdıkları motosikletle olay yerinden uzaklaştı. "Bu kadarına da pes" dedirten o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, hırsızların gelişi ve yanlarından bir aracın geçtiği görülüyor. Hırsızların motosikleti çalıştırarak gittikleri görülüyor. - İSTANBUL