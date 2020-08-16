Kağıthane'de motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Kağıthane'de motosiklet hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Kağıthane'de çevreden geçen araca aldırmayan hırsızlar, kilidini kırdıkları motosikleti çaldı. "Bu kadarına da pes artık" dedirten hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, 9 Ağustos 'da Kağıthane Hasbahçe'e sabah 05.00 sıralarına meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Motosikletli birkaç kişi park halinde bulunan bir motoru gözlerine kestirdi. Motosikletin yanına gelen şahıslar, saniyeler içinde motorun kilidini kırıp çalıştırdı. Yanlarından geçen araçlara aldırmadan pişkin hırsızlar, çalıştırdıkları motorla olay yerinden uzaklaştı. " Bu kadarında da pes artık" dedirten o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, hırsızların gelişi ve yanlarından bir aracın geçtiği görülüyor. Hırsızların motosikleti çalıştırarak gittikleri görülüyor.