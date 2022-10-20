Son dakika haber | Kağıthane'de motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber | Kağıthane'de motosiklet hırsızlığı kamerada

20.10.2022 14:30

Gelen son dakika haberine göre Kağıthane'de motosiklet hırsızlığı kamerada Park halindeki motosikleti araca yükleyerek çalan şüpheli yakalandı Kağıthane'de 2 hırsız, park halindeki motosikleti bir araca yükleyerek çaldı.

Kağıthane'de motosiklet hırsızlığı kamerada

Park halindeki motosikleti araca yükleyerek çalan şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de 2 hırsız, park halindeki motosikleti bir araca yükleyerek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki hafta Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun park alanından bir motosiklet çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayın gerçekleştiği çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinde 2 kişinin gözüne kestirdiği motosikleti bir araca yükleyerek götürdüğü tespit edildi. Motosikletin yüklendiği aracın plakasından yola çıkarak yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerden Ö.A.T. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Çalınan motosiklet Şirintepe Mahallesi'nde bir sokak üzerinde park halinde bulunarak sahibine teslim edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Ö.A.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Motosiklet, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kağıthane'de motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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