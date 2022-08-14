Kağıthane'de motosikletle önünü kestikleri şahsı öldüresiye dövüp, otomobiline taşla böyle saldırdılar - Son Dakika
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Kağıthane'de motosikletle önünü kestikleri şahsı öldüresiye dövüp, otomobiline taşla böyle saldırdılar

14.08.2022 05:43
Kağıthane'de motosikletle önünü kestikleri şahsı öldüresiye dövüp, otomobiline taşla böyle saldırdılar

Kağıthane'de motosiklet ile önünü kestikleri otomobilin sürücüsünü darbeden şüpheliler, hınçlarını alamayınca otomobile taşla saldırdılar.

Kağıthane'de motosiklet ile önünü kestikleri otomobilin sürücüsünü darbeden şüpheliler, hınçlarını alamayınca otomobile taşla saldırdılar. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup şüpheli alacaklı oldukları kişinin önünü motosikletle kesti. Daha sonra otomobil sürücüsünü aşağı indiren şüpheliler sürücüyü aralarına alarak darbetmeye başladı. Sürücüyü tekme tokat öldüresiye döven saldırganlar, hınçlarını alamayınca, otomobile de saldırmaya başladılar.

Defalarca taşlarla otomobile saldırdılar

Yerde buldukları taşlarla ve metal eşyalarla otomobile saldıran şüpheliler defalarca otomobile vurdular. Bir türlü sakinleşmeyen şüphelilerden 2'si otomobilin üzerine çıkarak zıplamaya başladı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olaya müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de motosikletle önünü kestikleri şahsı öldüresiye dövüp, otomobiline taşla böyle saldırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de motosikletle önünü kestikleri şahsı öldüresiye dövüp, otomobiline taşla böyle saldırdılar - Son Dakika
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