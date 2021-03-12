KAĞITHANE'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA - Son Dakika

Kağıthane'de otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, kayarak düştü. Yerde sürüklenen sürücü, yatarak ambulansın gelmesini bekledi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, geçtiğimiz ay Kağıthane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halindeki otomobil, yola çıkmak için manevra yapınca o sırada yukarıdan gelen motosikletli kaydı. Bir süre yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü ayağa kalkamadı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi gelene kadar yolda yatan motosiklet sürücüsüne vatandaşlar yardım etti. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki otomobil sürücüsü yola çıkmak için manevra yapınca yukarıdan gelen motosiklet kayarak otomobile çarpıyor. Motosiklet sürücüsü bir süre yerde sürüklendikten sonra vatandaşlar yardıma geliyor.